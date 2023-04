CONCERT HANS ZIMMER & JOHN WILLIAMS (FESTIVAL DE TOULOUSE) 10 Avenue des Mazades Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

CONCERT HANS ZIMMER & JOHN WILLIAMS (FESTIVAL DE TOULOUSE) 10 Avenue des Mazades, 3 juillet 2023, Toulouse. Metalak Euskal Herrian Orkestra vous propose un programme brillant et intense autour de musiques de films cultes..

10 Avenue des Mazades THEATRE DES MAZADES

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie



Metalak Euskal Herrian Orkestra offers you a brilliant and intense program around cult film music. Metalak Euskal Herrian Orkestra ofrece un brillante e intenso programa de música de películas de culto. Das Metalak Euskal Herrian Orkestra bietet Ihnen ein brillantes und intensives Programm rund um kultige Filmmusik.

