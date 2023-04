LES PÊCHEURS DE PERLES OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE, 26 juin 2023, Toulouse.

Georges Bizet (1838 – 1875)

Sur l’île de Ceylan, deux pêcheurs de perles et amis d’enfance se déchirent par amour pour la même femme, la jeune prêtresse Leïla..

2023-06-26 à ; fin : 2023-09-26 22:30:00. 10 EUR.

OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Place du Capitole

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Georges Bizet (1838 – 1875)

On the island of Ceylon, two pearl fishermen and childhood friends are torn apart by their love for the same woman, the young priestess Leïla.

Georges Bizet (1838 – 1875)

En la isla de Ceilán, dos pescadores de perlas y amigos de la infancia se ven desgarrados por su amor a la misma mujer, la joven sacerdotisa Leïla.

Georges Bizet (1838 – 1875)

Auf der Insel Ceylon zerreißen sich zwei Perlenfischer und Kindheitsfreunde aus Liebe zur selben Frau, der jungen Priesterin Leïla.

Mise à jour le 2023-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE