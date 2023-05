LES DÉBUTS DU RUGBY À TOULOUSE (1890-1930) 7 Rue du May, 23 juin 2023, Toulouse.

Le musée du Vieux-Toulouse vous invite à plonger dans la mêlée et découvrir l’histoire fascinante du rugby à Toulouse !.

2023-06-23 à ; fin : 2023-10-07 . EUR.

7 Rue du May MUSEE DU VIEUX TOULOUSE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The Musée du Vieux-Toulouse invites you to dive into the fray and discover the fascinating history of rugby in Toulouse!

El Museo del Viejo Toulouse le invita a sumergirse en la lucha y descubrir la fascinante historia del rugby en Toulouse

Das Musée du Vieux-Toulouse lädt Sie ein, sich in das Getümmel zu stürzen und die faszinierende Geschichte des Rugby in Toulouse zu entdecken!

Mise à jour le 2023-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE