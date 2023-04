MOUS LAMRABAT 1 Place Charles Laganne, 2 juin 2023, Toulouse.

C’est dans un univers esthétique, absurde et surréaliste à la fois que Mous Lamrabat nous propose des photographies très colorées, sensibles et subtilement provocantes, mais toujours élégantes et amusantes..

2023-06-02 à ; fin : 2023-08-27 19:00:00. EUR.

1 Place Charles Laganne CHATEAU D’EAU

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



It is in an aesthetic universe, absurd and surrealist at the same time that Mous Lamrabat offers us very colorful, sensitive and subtly provocative photographs, but always elegant and amusing.

En un universo estético, absurdo y surrealista a la vez, Mous Lamrabat nos ofrece fotografías muy coloristas, sensibles y sutilmente provocadoras, pero siempre elegantes y divertidas.

In einem ästhetischen, absurden und zugleich surrealen Universum präsentiert uns Mous Lamrabat sehr farbenfrohe, sensible und subtil provokante, aber immer elegante und witzige Fotografien.

Mise à jour le 2023-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE