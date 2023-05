C’EST POUR QUAND ? 34 Rue Maran, 25 mai 2023, Toulouse.

Compagnie Changer l’Ampoule.

Que répondre quand on brûle d’un désir d’enfant qui ne vient pas, quand on angoisse qu’il ne vienne jamais ? Que répondre quand on n’a jamais réfléchi à la parentalité car on a cru avoir la vie entière pour y penser ?

Lieu : Grande Salle.

2023-05-25 à ; fin : 2023-05-25 22:00:00. EUR.

34 Rue Maran THEATRE DU PAVE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



Changer l’Ampoule Company.

What to answer when you are burning with the desire of a child that does not come, when you are afraid that it will never come? What to answer when you have never thought about parenthood because you thought you had a whole life to think about it?

Place: Great Hall

Empresa Changer l’Ampoule.

¿Qué dices cuando ardes en deseos de tener un hijo que nunca llega, cuando tienes miedo de que nunca llegue? ¿Qué dices cuando nunca has pensado en la paternidad porque creías que tenías toda una vida para pensar en ello?

Lugar: Gran Salón

Kompanie Changer l’Ampoule (Die Glühbirne wechseln).

Was antwortet man, wenn man sich ein Kind wünscht, das nicht kommen will, wenn man Angst hat, dass es nie kommen wird? Was antwortet man, wenn man nie über die Elternschaft nachgedacht hat, weil man dachte, man hätte das ganze Leben Zeit, um darüber nachzudenken?

Ort: Großer Saal

Mise à jour le 2023-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE