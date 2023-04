FESTI’COULEURS 8 Allée Fernand Jourdant, 20 mai 2023, Toulouse.

15ème édition du festival culturel FESTI’COULEURS : une fête multiculturelle à ne pas manquer qui célèbre la richesse des peuples et des cultures dans une ambiance de partage, de convivialité et de fête..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 . EUR.

8 Allée Fernand Jourdant ANCIEN PARC DES EXPOSITIONS DE TOULOUSE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



15th edition of the cultural festival FESTI?COULEURS: a multicultural festival not to be missed which celebrates the richness of peoples and cultures in an atmosphere of sharing, conviviality and celebration.

15ª edición del festival cultural FESTI?COULEURS: un festival multicultural que no hay que perderse para celebrar la riqueza de los pueblos y las culturas en un ambiente de intercambio, convivencia y celebración.

15. Ausgabe des Kulturfestivals FESTI?COULEURS: Ein multikulturelles Fest, das Sie nicht verpassen sollten und das den Reichtum der Völker und Kulturen in einer Atmosphäre des Teilens, der Geselligkeit und des Feierns feiert.

Mise à jour le 2023-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE