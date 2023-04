LES 4 SAISONS DE VIVALDI & CONCERTI CATHEDRALE SAINT ETIENNE, 4 mai 2023, Toulouse.

Un concert plein d’émotions avec les plus belles oeuvres de musique baroque 100% Vivaldi.

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-04 . 25 EUR.

CATHEDRALE SAINT ETIENNE Place Saint-Etienne

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



A concert full of emotions with the most beautiful works of baroque music 100% Vivaldi

Un concierto lleno de emociones con las obras más bellas de la música barroca 100% Vivaldi

Ein Konzert voller Emotionen mit den schönsten Werken der Barockmusik 100% Vivaldi

