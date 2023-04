JORDI SAVALL ET LE CONCERT DES NATIONS 1 Rue Pierre Baudis, 2 mai 2023, Toulouse.

À l’occasion de son 40è anniversaire, l’association Les Arts Renaissants invite Jordi Savall et Le Concert des Nations !

Aux côtés de Pascal Quignard, auteur du roman éponyme, ils se replongeront dans le répertoire du film « Tous les matins du monde. ».

2023-05-02 à ; fin : 2023-05-02 21:30:00. 33 EUR.

1 Rue Pierre Baudis THÉÂTRE DE LA CITÉ

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



On the occasion of its 40th anniversary, the association Les Arts Renaissants invites Jordi Savall and Le Concert des Nations!

Alongside Pascal Quignard, author of the novel of the same name, they will immerse themselves in the repertoire of the film « Tous les matins du monde »

¡Con motivo de su 40 aniversario, la asociación Les Arts Renaissants invita a Jordi Savall y Le Concert des Nations!

Junto a Pascal Quignard, autor de la novela homónima, se adentrarán en el repertorio de la película « Tous les matins du monde »

Anlässlich seines 40-jährigen Bestehens lädt der Verein Les Arts Renaissants Jordi Savall und Le Concert des Nations ein!

An der Seite von Pascal Quignard, dem Autor des gleichnamigen Romans, werden sie in das Repertoire des Films « Tous les matins du monde » eintauchen

Mise à jour le 2023-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE