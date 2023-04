RACONTE-MOI MONTAUDRAN 6 rue Jacqueline Auriol, 15 avril 2023, Toulouse.

Un week-end à la découverte de l’histoire de l’Aéropostale autour de la thématique de la mer !

Organisé par les Amis de L’Envol des Pionniers..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-16 18:00:00. EUR.

6 rue Jacqueline Auriol L’ENVOL DES PIONNIERS

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



A weekend to discover the history of Aéropostale around the theme of the sea!

Organized by the Friends of L’Envol des Pionniers.

Un fin de semana para descubrir la historia de Aéropostale en torno al tema del mar

Organizado por los Amigos de L’Envol des Pionniers.

Ein Wochenende zur Entdeckung der Geschichte der Aeropostale rund um das Thema Meer!

Organisiert von den Amis de L?Envol des Pionniers (Freunde von L?Envol des Pionniers).

