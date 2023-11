Trio Dan Gharibian – Vagabundo HALLE AUX GRAINS, 25 novembre 2023, TOULOUSE.

l’Amicale des Arméniens de Toulouse présente ce concert ENSEMBLE VAGABUNDO avec JM Phillips-Varjabedian Vagabundo Du soleil pour les oreilles ! Les rythmes et mélodies fusent, d’où qu’ils viennent : Argentine, Espagne, Cuba, Balkans, Arménie… du klezmer au Latino-jazz avec Jean-Marc Phillips-varjabedian violoniste du célèbre trio Wanderer. Trio Dan Gharibien Après plus de 45 ans de carrière notamment au sein du groupe Bratsch, la voix de Dan Gharibian a maturé, comme une bonne bouteille, elle s’est bonifiée. Une voix chaude et inimitable au cœur du trio formé avec le guitariste Benoît Convert et l’accordéoniste Antoine Girard. Le résultat est subtil, fort, sensible.TOUT PUBLIC2H30 AVEC ENTRACTEACCES PMR : le soir du concert à partir de 19h30 au guichet de la Halle aux Grains Dan Gharibian Trio Dan Gharibian Trio

HALLE AUX GRAINS TOULOUSE 1 Place Dupuy Haute-Garonne

25.0

EUR25.0.

