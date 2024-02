TOULOUSE GRAND TOUR Chemin Cassaing Toulouse, samedi 1 juin 2024.

TOULOUSE GRAND TOUR Chemin Cassaing Toulouse Haute-Garonne

Avec cette balade, (re)découvrez grâce au vélo la belle ville de Toulouse et retrouvez les chemins de traverse pour chercher des lieux insolites et de jolis coins de verdure.

L’association Ô Gravel ! est très attachée à sa région, à Toulouse, à l’Occitanie, riche d’histoire, riche d’espaces naturels, de possibilités de randonnées, riche de terroirs.

Cette épreuve Gravel est ouverte aux vélos à gros pneus (VTT inclus), sans chronométrage.

Découvrez les quatre circuits pour l’édition 2024 :

– Le 200 km sera tourné cette année vers le Gers.

– Un 100 km tourné vers le Nord-Est et la Forêt de Buzet.

– Un 60 km le long de la Garonne puis tourné vers l’Ouest (Coulée verte du Touch, Gr653,

Aussonnelle et Forêt de Bouconne, IGG).

– Un circuit familial de 22 km km tourné vers la ville rose le long de la Garonne et le Canal

latéral jusqu’au centre historique et les quais de Garonne à Toulouse.

Des ravitaillements sont proposés, des lots offerts par nos partenaires, un repas est prévu

pour les participants du 200 km et du 100 km, et Terres de France évènements organise le

soir un Buffet des Producteurs.

Les inscriptions se font uniquement en ligne, il n’y aura aucune inscription sur place.

Retrouvez le détail du programme sur https://ogravel.com EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-01

Chemin Cassaing BASE VERTE DES ARGOULETS

Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

L’événement TOULOUSE GRAND TOUR Toulouse a été mis à jour le 2024-02-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE