Tumultes d’eaux, formes de pierres Galerie Art & Essai – Université Rennes 2, 13 janvier 2023 13:00, Toulouse.

13 janvier – 17 février 2023 Sur place

Photographies d’Aurore Bagarry

PHOTOGRAPHIES D’AURORE BAGARRY

Commissariat : PHILIPPE BOULVAIS

Les paysages sont les formes de la Terre, sculptées par l’érosion. Le maître d’ouvrage est l’eau, qui dessine de larges peintures, où les couleurs sont apportées par les végétaux, herbes et algues. Pour le reste, la roche est grise, la glace est blanche. Aurore Bagarry rend compte de ces arts naturels par le sien, la photographie.

L’homme n’est pas absent de l’atelier. En ouvrant des carrières, il met au jour les structures géologiques profondes ; en ouvrant des regards dans le sol de Paris, il dévoile les circuits d’eaux, les artères de la ville. Les photographies qu’Aurore Bagarry a prises dans les carrières du Bassin de Paris illustrent la succession des couches sédimentaires, les falaises de la Manche mettent à jour des roches exondées de leur océan jurassique, aussi bien que des granites et des gneiss résultant des tectoniques d’âges dévoniens et carbonifères.

Dans les Alpes, les roches sont mises à jour par l’effondrement de larges blocs, érosion de formes par les glaciers. Aurore Bagarry en détaille la mécanique. Elle se fait voyeuse aussi, lorsqu’elle nous révèle l’eau pénétrant au coeur des pierres, le corps des roches ; ses photographies rendent compte de la force et du tumulte, de la passion unissant les eaux et les pierres.

Vernissage le jeudi 12 janvier, à partir de 18h.

Exposition en partenariat avec le Centre National des Arts Plastiques, la Galerie Sit Down, la Collection de géologie de l’Université de Rennes 1 – Géosciences Rennes.

Galerie Art & Essai – Université Rennes 2 Place du Recteur Henri Le Moal 31400 Toulouse Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne

vendredi 13 janvier 2023 – 13h00 à 18h00

lundi 16 janvier 2023 – 13h00 à 18h00

mardi 17 janvier 2023 – 13h00 à 18h00

mercredi 18 janvier 2023 – 13h00 à 18h00

jeudi 19 janvier 2023 – 13h00 à 18h00

vendredi 20 janvier 2023 – 13h00 à 18h00

lundi 23 janvier 2023 – 13h00 à 18h00

mardi 24 janvier 2023 – 13h00 à 18h00

mercredi 25 janvier 2023 – 13h00 à 18h00

jeudi 26 janvier 2023 – 13h00 à 18h00

vendredi 27 janvier 2023 – 13h00 à 18h00

lundi 30 janvier 2023 – 13h00 à 18h00

mardi 31 janvier 2023 – 13h00 à 18h00

mercredi 1er février 2023 – 13h00 à 18h00

jeudi 2 février 2023 – 13h00 à 18h00

vendredi 3 février 2023 – 13h00 à 18h00

lundi 6 février 2023 – 13h00 à 18h00

mardi 7 février 2023 – 13h00 à 18h00

mercredi 8 février 2023 – 13h00 à 18h00

jeudi 9 février 2023 – 13h00 à 18h00

vendredi 10 février 2023 – 13h00 à 18h00

lundi 13 février 2023 – 13h00 à 18h00

mardi 14 février 2023 – 13h00 à 18h00

mercredi 15 février 2023 – 13h00 à 18h00

jeudi 16 février 2023 – 13h00 à 18h00

vendredi 17 février 2023 – 13h00 à 18h00

© Aurore Bagarry, Courtesy Galerie Sit Down