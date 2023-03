Exposition : La photo documentaire en action – Expériences et histoires Galerie Art & Essai – Université Rennes 2 Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Exposition : La photo documentaire en action – Expériences et histoires Galerie Art & Essai – Université Rennes 2, 12 mai 2023 13:00, Toulouse. Exposition collective : La photo document en action, expériences et histoires. Commissariat par Sandrine Ferret. 12 mai – 13 juin 1 Galerie Art & Essai Exposition collective : La photographie document en action. Expériences et histoires. Commissariat d’exposition par Sandrine Ferret. Cette exposition est issue de la rédaction de l’ouvrage La photographie document en action. Expériences et histoires paru en janvier 2022 aux Presses Universitaires de Rennes. Dédié à une relecture de l’histoire de la photographie document, l’ouvrage est dénué d’images, peut-être pour des raisons économiques, mais surtout parce que le document contemporain n’est jamais une simple photographie illustrative de tel ou tel fait historique ou politique ; les photographes et artistes qui en usent le mettent en scène dans le cadre de l’exposition ou du livre de manière qu’il ne puisse pas être interprété comme détenteur d’une vérité historique. La proposition de séries, les choix esthétiques, l’élaboration de récits, voire de fictions, sont autant de manières de faire du document photographique « un objet flottant » par lequel le spectateur ou la spectatrice doit activer sa propre mémoire et sa propre perception des événements concernés, pour en construire le sens. Cette exposition voudrait activer ce processus en proposant une lecture de ces photographies ou films issus des pratiques contemporaines de la photographie document. Il s’agit dans cette proposition de rendre visible les paradigmes qui portent aujourd’hui la photographie document dans le cadre de l’art contemporain. Vernissage le jeudi 11 mai 2023, à partir de 18h. Galerie Art & Essai – Université Rennes 2 Place du Recteur Henri Le Moal Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Toulouse 31400 Haute-Garonne **Exposition collective : La photographie document en action. Expériences et histoires. Commissariat d’exposition par Sandrine Ferret.** Cette exposition est issue de la rédaction de l’ouvrage _La photographie document en action. Expériences et histoires_ paru en janvier 2022 aux Presses Universitaires de Rennes. Dédié à une relecture de l’histoire de la photographie document, l’ouvrage est dénué d’images, peut-être pour des raisons économiques, mais surtout parce que le document contemporain n’est jamais une simple photographie illustrative de tel ou tel fait historique ou politique ; les photographes et artistes qui en usent le mettent en scène dans le cadre de l’exposition ou du livre de manière qu’il ne puisse pas être interprété comme détenteur d’une vérité historique. La proposition de séries, les choix esthétiques, l’élaboration de récits, voire de fictions, sont autant de manières de faire du document photographique « **un objet flottant** » par lequel le spectateur ou la spectatrice doit activer sa propre mémoire et sa propre perception des événements concernés, pour en construire le sens. Cette exposition voudrait activer ce processus en proposant une lecture de ces photographies ou films issus des **pratiques contemporaines de la photographie document**. Il s’agit dans cette proposition de rendre visible les paradigmes qui portent aujourd’hui la photographie document dans le cadre de l’art contemporain. * **Vernissage le jeudi 11 mai 2023, à partir de 18h.**

Détails Heure : 13:00 Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Galerie Art & Essai - Université Rennes 2 Adresse Place du Recteur Henri Le Moal Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Galerie Art & Essai - Université Rennes 2 Toulouse

Galerie Art & Essai - Université Rennes 2 Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Exposition : La photo documentaire en action – Expériences et histoires Galerie Art & Essai – Université Rennes 2 2023-05-12 was last modified: by Exposition : La photo documentaire en action – Expériences et histoires Galerie Art & Essai – Université Rennes 2 Galerie Art & Essai - Université Rennes 2 12 mai 2023 13:00 Galerie Art & Essai - Université Rennes 2 Toulouse

Toulouse Haute-Garonne