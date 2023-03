Michel Blazy Galerie Art & Essai – Université Rennes 2, 17 mars 2023 13:00, Toulouse.

Exposition du Master 2 Métiers et Arts de l’Exposition 17 mars – 22 avril 1

Dans le cadre de son projet annuel, le Master professionnel « Métiers et arts de l’exposition » de l’Université Rennes 2 présente, à la Galerie Art & Essai une exposition consacrée à l’oeuvre de Michel Blazy.

La travail de Michel Blazy, artiste français diplômé de la Villa Arson à Nice, s’articule autour de la notion du temps par l’intermédiaire de matériaux organiques. Loin de se placer dans la recherche d’un art écologique, comme on peut le penser au premier abord, Blazy s’intéresse au vivant de manière générale et non à la nature de manière spécifique. Sa pratique s’articule autour de ce qui l’inspire au quotidien, puisant dans les matériaux organiques issus de la vie de tous les jours comme les pâtes, la crème dessert, les purées de légumes, mais également le papier ou le plastique.

L’utilisation du vivant est un moyen pour l’artiste de laisser libre cours à ses expérimentations, à son imagination et à l’imprévisible. Cette dernière notion possède une place importante : en évoluant et en se transformant tout au long de l’exposition, les matières périssables se développent dans un environnement où l’artiste ne dicte pas ses souhaits. Cette évolution permet ainsi aux oeuvres de rester en phase créative. Le public est donc le spectateur des altérations qui s’opèrent, comme avec l’apparition de moisissures et d’odeurs. Les temporalités font partie intégrante de la création de l’oeuvre, et non l’artiste même, qui est en charge de la conception.

Les étudiant·es du master Métiers et Arts de l’Exposition, en collaboration avec Michel Blazy, ont pour projet d’inscrire ces différentes notions dans la Galerie Art & Essai, tout en étant en lien avec l’écosystème du campus.

Vernissage le jeudi 16 mars à 18h.

Galerie Art & Essai – Université Rennes 2 Place du Recteur Henri Le Moal Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Toulouse 31400 Haute-Garonne

