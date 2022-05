Atelier Ensemble(S) – Danse & Méthode Feldenkrais Espace Saint Cyprien 56 Allées Charles de Fitte – Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Atelier Ensemble(S) – Danse & Méthode Feldenkrais Espace Saint Cyprien 56 Allées Charles de Fitte – Toulouse, 14 mai 2022 10:00, Toulouse. Samedi 14 mai, 10h00 Sur place TARIF 30 euros par atelier + adhésion à La Pista de 8 euros assolapista@gmail.com, 07 60 46 89 04, matieresensible.feldenkrais@gmail.com, 06 64 93 16 21 Conscience du corps en mouvement dans l’espace et écriture chorégraphique improvisée Dans la première partie de cet avant-dernier atelier, avec les outils de la méthode Feldenkrais (somatic awareness), nous ferons l’expérience des différentes manières de nous organiser pour maintenir notre équilibre en relation avec le sol et l’environnement. Nous explorerons les variations de nos points d’appui suivant notre orientation dans l’espace. Cette séance se déroulera au sol, et assis à debout. Intervenante: Sylvia Ghibaudo, praticienne et enseignante certifiée de la Méthode Feldenkrais. Pour intégrer et nourrir les apprentissages du Feldenkrais, la deuxième partie de l’atelier se fera plus artistiquement, sous la conduite d’Anne Hivert, danseuse et chorégraphe. Elle vous proposera une exploration dansée, guidée par les sensations et les interactions avec les autres participants. Une courte forme chorégraphique est élaborée vers la fin de l’atelier sur la base des expériences de mouvements. Cet atelier s’adresse à tous publics, amateurs et professionnels, ainsi qu’aux personnes présentant des déficiences visuelles. Espace Saint Cyprien 56 Allées Charles de Fitte – Toulouse 56 Allées Charles de Fitte 31300 Toulouse 31300 Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne samedi 14 mai – 10h00 à 13h00

