Atelier Ensemble(S) – Danse contact & Méthode Feldenkrais Espace Saint Cyprien 56 Allées Charles de Fitte – Toulouse, 12 mars 2022 10:00, Toulouse. Samedi 12 mars, 10h00 Sur place Tarifs: 30 euros + adhésion à la Pista de 8€ si nouvel inscrit 07 60 46 89 04, assolapista@gmail.com, matieresensible.feldenkrais@gmail.com, 06 64 93 16 21 Conscience du corps en mouvement dans l’espace et écriture chorégraphique improvisée Deux parties dans cet atelier: la première sera consacrée à la conscience du mouvement dans l’espace, avec la méthode Feldenkrais (somatic awareness). Nous nous intéresserons à la souplesse de la colonne vertébrale en relation avec la respiration et les contacts du corps au sol. Intervenante: Sylvia Ghibaudo, praticienne et enseignante certifée de la Méthode Feldenkrais. Dans la continuité des apprentissages, la seconde partie sera une exploration dansée de l’espace, plus particulièrement guidée par les sensations et les interactions avec les autres participants, sous la direction de Anne Hivert, danseuse et chorégraphe.

Cet atelier s'adresse à tous publics, amateurs et professionnels, ainsi qu'aux personnes présentant des déficiences visuelles.

samedi 12 mars – 10h00 à 13h00

