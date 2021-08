Stages musique et stages cinéma pour les jeunes fin août à Toulouse Espace JOB, 23 août 2021 08:30, Toulouse.

23 – 27 août Sur inscription contact@assobao.com, 06 76 99 29 15

Ces stages s’adressent aux jeunes de 8 à 12 ans et de 12 à 17 ans qui souhaitent passer une semaine artistique autour des musiques actuelles ou du cinéma (vidéo, stop motion, etc.). Ils sont ouverts à tous, du non-initié au confirmé. Le nombre de places est limité à 20 jeunes.

Ils se déroulent en externat pendant les vacances d’été, du 23 au 27 août à l’Espace Job à Toulouse.

Les stages proposent les conditions idéales pour une véritable immersion des jeunes dans le monde de la création et de l’expression artistique autour du son et de l’image. Agréée jeunesse et éducation populaire, « La Boîte à Outils » inscrit ses projets dans une démarche de sensibilisation et de découverte en privilégiant le plaisir ludique et les pratiques de création artistique collective. Chaque jeune peut trouver sa place et participer, à sa mesure et à son rythme.

Les points forts :

– 1 animateur pour 5 jeunes

– tous les animateurs sont des professionnels du son ou de l’image

– 1 salle entièrement équipée de matériel professionnel pour 5 jeunes

– 5 heures minimum par jour d’ateliers artistiques

Côté musique, le stage propose de :

– jouer de la musique collectivement et individuellement;

– apprendre à jouer avec les autres, faire attention à l’équilibre musical (tous doivent s’entendre);

– s’initier et se perfectionner à tous les instruments (basse, batterie, chant, guitare, percus, piano, etc.);

– explorer sa voix, chanter à plusieurs;

– créer des compositions où chacun apporte sa touche musicale, son feeling;

– inventer, créer, transformer des sons;

– s’initier et se perfectionner à l’utilisation des machines (synthétiseurs, samplers, loopers, etc.);

– jouer une partie en solo, essayer d’improviser;

– inventer des paysages sonores, des ambiances variées;

– aborder des styles différents.

Côté cinéma, le stage propose de :

– se familiariser avec le langage cinématographique;

– découvrir les différentes étapes de la création d’un film : écriture du scénario, du story-board, des dialogues;

– découvrir les différentes étapes de la réalisation d’un film : tournage, montage;

– expérimenter les différentes techniques du cinéma d’animation en stop-motion et pixilation (avec objets et

personnes);

– utiliser les outils nécessaires à la réalisation d’un film : caméra, ordinateur, micro, logiciel d’animation et de

montage.

Séjours artistiques « La Boîte à Outils » 2021

Séjours déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Haute-Garonne.

Association « La Boîte à Outils », agréée Jeunesse et Éducation Populaire.

Espace JOB 105 route de Blagnac, 31200 Toulouse 31200 Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

lundi 23 août – 08h30 à 17h30

mardi 24 août – 08h30 à 17h30

mercredi 25 août – 08h30 à 17h30

jeudi 26 août – 08h30 à 17h30

vendredi 27 août – 08h30 à 17h30