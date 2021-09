Toulouse Espace JOB Haute-Garonne, Toulouse JOB, une épopée ouvrière ! Espace JOB Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

JOB, une épopée ouvrière ! Espace JOB, 2 octobre 2021 19:00, Toulouse. Samedi 2 octobre, 19h00 Sur place entrée libre sur réservation 05.31.22.98.72 l’aventure des ouvriers de l’Usine JOB à Toulouse L’histoire de l’usine JOB, transformée en fiction et portée par trois comédiennes de La Compagnie Une Petite Lueur, qui alterneront chœurs ouvriers, réunions syndicales orageuses, récits de luttes dignes d’une épopée et séances de Monopoly entre financiers.

Une façon distanciée de raconter comment les usines sont devenues des lieux de culture, que leurs anciens ouvriers visitent avec tarif demandeur d’emploi.

JOB a échappé à ce destin : il est l’outil même de ses anciens ouvriers. Interprétation : Delphine Alvado, Anne Bourgès et Dominique Bru

Ecriture : Sarah Freynet

Mise en scène : Anne Bourgès

Décor : Kantuta Varlet Evénement ayant reçu le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Espace JOB 105 route de Blagnac, 31200 Toulouse 31200 Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne samedi 2 octobre – 19h00 à 20h30

Détails Heure : 19:00 - 20:30 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace JOB Adresse 105 route de Blagnac, 31200 Toulouse Ville Toulouse Age minimum 13 Age maximum 99 lieuville Espace JOB Toulouse