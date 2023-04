Raconte Moi Montaudran Envol des Pionniers Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Raconte Moi Montaudran Envol des Pionniers, 15 avril 2023 09:00, Toulouse. L’association « Les Amis de l’Envol des Pionniers » organise un week end « Raconte Moi Montaudran » sur le site de l’Envol des Pionniers à Montaudran, les 15 et 16 avril prochains. 15 et 16 avril 1

Cette année, cet événement évoquera l'histoire de l'Aéropostale autour de la thématique de la mer. Les hydravions anciens et futurs seront présentés ainsi que la traversée de l'Atlantique sud par Mermoz.

L’entrée est libre d’accès et gratuite pour les présentations, débats et séances de Ciné Avia Pour plus d’informations, rendez vous sur la page dédiée sur le site de L’Envol des Pionniers. Envol des Pionniers 6 Rue Jacqueline Auriol 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne

