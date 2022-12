Quelles stratégies pour développer les revenus extra-aéronautiques des aéroports ? ENAC Alumni Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Quelles stratégies pour développer les revenus extra-aéronautiques des aéroports ? ENAC Alumni, 12 décembre 2022 18:30, Toulouse. Lundi 12 décembre, 18h30 Sur place sur inscription https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/think-tank-aviation-policy-798

Le saviez-vous ? La rentabilité des aéroports repose essentiellement sur le développement des revenus extra-aéronautiques (parking, duty free, duty pay, immobilier…) Par le Think Tank Aviation Policy Le saviez-vous ? La rentabilité des aéroports repose essentiellement sur le développement des revenus extra-aéronautiques (parking, duty free, duty pay, immobilier…) Venez échanger lors de la deuxième conférence du think tank Aviation policy sur les stratégies de développement des revenus aéroportuaires le lundi 12 décembre à 18h30 en ligne via Zoom. En compagnie de :

– Pierre-Hugues SCHMIT (IAC 2001), Chief Commercial and Operations Officer chez Vinci Airport

– Laurent TIMSIT (IENAC 1987), Délégué Général de la Fédération Nationale de l’Aviation Marchande (FNAM) Inscrivez-vous vite ! ENAC Alumni 7 Avenue Édouard Belin 31400 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne lundi 12 décembre – 18h30 à 19h30

Détails Heure : 18:30 - 19:30 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu ENAC Alumni Adresse 7 Avenue Édouard Belin 31400 Ville Toulouse lieuville ENAC Alumni Toulouse Departement Haute-Garonne

ENAC Alumni Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Quelles stratégies pour développer les revenus extra-aéronautiques des aéroports ? ENAC Alumni 2022-12-12 was last modified: by Quelles stratégies pour développer les revenus extra-aéronautiques des aéroports ? ENAC Alumni ENAC Alumni 12 décembre 2022 18:30 ENAC Alumni Toulouse

Toulouse Haute-Garonne