Mobilité des contrôleurs aériens ENAC Alumni Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Mobilité des contrôleurs aériens ENAC Alumni, 1 mars 2023 15:00, Toulouse. Webinaire stratégique de la série d’EUROCONTROL Mercredi 1 mars, 15h00 1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/air-traffic-controller-mobility-842 Participe au prochain webinaire stratégique de la série d’EUROCONTROL le 1er mars, de 15h00 à 16h00 CET, où l’on posera la question suivante : L’amélioration de la mobilité des contrôleurs pourrait-elle contribuer à réduire les coûteux problèmes de capacité et les retards en matière de personnel ? ENAC Alumni 7 Avenue Édouard Belin 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne Participe au prochain webinaire stratégique de la série d’EUROCONTROL le 1er mars, de 15h00 à 16h00 CET, où l’on posera la question suivante : L’amélioration de la mobilité des contrôleurs pourrait-elle contribuer à réduire les coûteux problèmes de capacité et les retards en matière de personnel ?

Détails Heure : 15:00 Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu ENAC Alumni Adresse 7 Avenue Édouard Belin 31400 Ville Toulouse lieuville ENAC Alumni Toulouse Departement Haute-Garonne

ENAC Alumni Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Mobilité des contrôleurs aériens ENAC Alumni 2023-03-01 was last modified: by Mobilité des contrôleurs aériens ENAC Alumni ENAC Alumni 1 mars 2023 15:00 ENAC Alumni Toulouse

Toulouse Haute-Garonne