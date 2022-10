Les 3 Piliers de l’aviation durable : Planet, Profit, People ENAC Alumni Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Au cours de ce webinaire, découvrez les 3 Piliers de l’aviation durable : Planet, Profit, People. Comprendre comment le big data et les dernières solutions digitales peuvent aider les compagnies aériennes à limiter leur impact sur la planète dès maintenant, sans aucune modification de l’avion. Exemple de l’utilisation de la solution d’éco-pilotage SkyBreathe.

Analyse d’un cas d’usage d’une compagnie aérienne qui a réussi à baisser significativement sa facture de Kérosène et à générer du profit tout en améliorant son impact environnemental grâce à l’éco-pilotage.

Finalement comment l’engagement des personnes et l’action collective est indispensable aux deux précédents piliers pour accélérer la transition vers l’aviation durable. Exemple du mouvement Green Pilot.

Intervenants: Cléa SARRUS (Green Pilot Project Leader) + Sabrina DELASSE (Head of Human Resources) + Terri BALKOU (EMEA Account Executive Sales Manager).

