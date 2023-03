Le carbone : nouvelle variable de décision ? ENAC Alumni Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le carbone : nouvelle variable de décision ? ENAC Alumni, 14 mars 2023 18:30, Toulouse. Depuis 2023, les opérateurs aériens doivent compenser leur consommation de carburant fossile sur les vols reliant deux aéroports français. Mardi 14 mars, 18h30 1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/le-carbone-nouvelle-variable-de-decision-840 Depuis 2023, les opérateurs aériens doivent compenser leur consommation de carburant fossile sur les vols reliant deux aéroports français. Cette réglementation s’ajoute à un cadre réglementaire s’agrandissant d’année en année et dont le but est clair : intégrer la variable carbone aux calculs économiques des entreprises de l’aérien. Lors de ce webinaire, vous assisterez à une présentation concise des différentes réglementations, qu’elles soient directes ou indirectes, puis à l’explication de la logique derrières celles-ci. Nous parlerons donc de réglementations telles que : Le système des « quotas carbone » (EU-ETS / UK-ETS / CH-ETS)

La CORSIA (OACI)

La L147 (Gouvernement français)

La TIRUERT (Gouvernement français)

Mais aussi des bases politiques de ces réglementations : Horizon Europe (Europe)

Long Term Aspirational Goals (ICAO)

Loi Climat et Résilience (France)

RED II (Europe)

ReFuelEU (Europe)

Feuille de route française pour le déploiement des biocarburants aériens durables (France)

Un temps d’échange sera ouvert en fin de séance. Un webinaire animé par Gaulthier BLANGEZ, Consultant pôle Opérations – Spécialité Aviation Durable TIME TO FLY, et bénévole référent « Sustainable Aviation Fuels » pour Advanced Biofuels. ENAC Alumni 7 Avenue Édouard Belin 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne Depuis 2023, les opérateurs aériens doivent compenser leur consommation de carburant fossile sur les vols reliant deux aéroports français. Cette réglementation s’ajoute à un cadre réglementaire s’agrandissant d’année en année et dont le but est clair : intégrer la variable carbone aux calculs économiques des entreprises de l’aérien. Lors de ce webinaire, vous assisterez à une présentation concise des différentes réglementations, qu’elles soient directes ou indirectes, puis à l’explication de la logique derrières celles-ci. Nous parlerons donc de réglementations telles que : Le système des « quotas carbone » (EU-ETS / UK-ETS / CH-ETS)

La CORSIA (OACI)

La L147 (Gouvernement français)

La TIRUERT (Gouvernement français)

Mais aussi des bases politiques de ces réglementations : Horizon Europe (Europe)

Long Term Aspirational Goals (ICAO)

Loi Climat et Résilience (France)

RED II (Europe)

ReFuelEU (Europe)

Feuille de route française pour le déploiement des biocarburants aériens durables (France)

Un temps d’échange sera ouvert en fin de séance. Un webinaire animé par Gaulthier BLANGEZ, Consultant pôle Opérations – Spécialité Aviation Durable TIME TO FLY, et bénévole référent « Sustainable Aviation Fuels » pour Advanced Biofuels.

Détails Heure : 18:30 Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu ENAC Alumni Adresse 7 Avenue Édouard Belin 31400 Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville ENAC Alumni Toulouse

ENAC Alumni Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Le carbone : nouvelle variable de décision ? ENAC Alumni 2023-03-14 was last modified: by Le carbone : nouvelle variable de décision ? ENAC Alumni ENAC Alumni 14 mars 2023 18:30 ENAC Alumni Toulouse

Toulouse Haute-Garonne