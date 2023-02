Aiming High & Serving Mountain Communities: The Nepalese Aviation System ENAC Alumni Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ritcha Sharma, CAA du Népal (CAAN) et Vice-chair d'ENAC Alumni Bhoutan & Népal, vous propose une présentation en anglais sur le thème des opérations STOLports et altiports au Népal. Mardi 28 février, 18h00

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/aiming-high-serving-montain-communities-the-nepalese-aviation-system-826 Ritcha Sharma, CAA du Népal (CAAN) et Vice-chair d’ENAC Alumni Bhoutan & Népal, vous propose une présentation en anglais sur le thème des opérations STOLports et altiports au Népal. – Le contexte : le Népal et de sa topographie

– Les modes de transport au Népal

– Les infrastructures aéronautiques : aéroports, compagnies aériennes et espace aérien

– Le rôle de l’industrie aéronautique au Népal et le besoin de STOLports & altiports

– Les défis liés à l’exploitation des STOLports & altiports au Népal

– Les efforts de sécurité concernant les opérations des STOLports & altiports Ce webinaire est organisé par le chapitre Bhoutan & Népal et le think tank Aéroports d’ENAC Alumni. Les objectifs de ces webinaires sont de partager l’information, stimuler les échanges et envisager de nouvelles alternatives sur des questions portant sur des sujets dans le périmètre de l’association. Les intervenants et les auteurs sont responsables du contenu de ces présentations qui ne représentent pas le point de vue officiel d’ENAC Alumni.

