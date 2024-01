Boostez votre efficacité sur LinkedIn ENAC Alumni Toulouse, mardi 23 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-23 13:00

Fin : 2024-01-23 14:00

Gagner en visibilité auprès des recruteurs ou booster sa communication pour gagner en impact professionnel.

Ce webinaire est organisé en collaboration avec l’APEC, exclusivement pour les alumni de l’ENAC, et sera animé par Céline BAROU.

ENAC Alumni

ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations qu’enseigne l’ENAC que ce soit sur son site de Toulouse, dans les centres mais aussi à l’international. L’association a pour mission d’animer un réseau de plus de 27 000 Alumni et étudiants dans le monde entier.

Que ce soit au travers de sa convention passée avec l’école, de son amitié avec le Fonds de Dotations de l’ENAC et des différentes associations étudiantes, ENAC Alumni permet à tous ses membres de garder contact avec ses camarades, avec son école mais également d’utiliser le réseau pour développer des opportunités de carrières.

ENAC Alumni c’est :

Une école

+ de 500 diplômés par an

La diversité des formations de nos Alumni avec 30 programmes de formations

Une visibilité internationale : 1/4 de nos étudiants sont étrangers issus de plus de 50 pays différents

Des entreprises partenaires

Des événements toute l’année

la FORCE d’un réseau

ENAC Alumni 7 Avenue Édouard Belin 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne