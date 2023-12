Oser explorer d’autres formes d’activité que le salariat… ENAC Alumni Toulouse, 7 décembre 2023, Toulouse.

Oser explorer d’autres formes d’activité que le salariat… ENAC Alumni Toulouse Jeudi 7 décembre, 13h00

Approfondir les principales formes alternatives d’emploi ou d’activité.

Identifier leurs avantages et leurs inconvénients dans votre situation.

Travailler l’adéquation entre la forme d’activité qui vous intéresse et votre projet professionnel.

« Oser explorer d’autres formes d’activité que le salariat… » voici le thème de ce nouveau webinaire RH, en collaboration avec l’APEC et exclusivement organisé pour les alumni de l’ENAC.

Caroline GRIMALDI, consultante en développement professionnel à l’APEC Balard, animera cette session.

Rendez-vous le jeudi 7 décembre de 13h à 14h.

Caroline GRIMALDI

Caroline est coach certifiée et consultante formatrice en évolution professionnelle. Elle apporte à ses clients cadres et jeunes diplômés un accompagnement sur mesure, efficace et opérationnel. Elle exerce son expertise à l’Apec en s’appuyant sur des entretiens individuels et des animations collectives facilitant la concrétisation des projets et l’atteinte des objectifs de ses clients. Caroline est reconnue pour sa vivacité et sa capacité à favoriser l’interaction et la motivation.

Sa conviction : « vouloir + croire + agir = réussir. Être accompagné facilite la réflexion, la confiance en soi et l’engagement.

