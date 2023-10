Comment associer jets privés et solidarité ? ENAC Alumni Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Comment associer jets privés et solidarité ? ENAC Alumni Toulouse, 22 novembre 2023 18:30, Toulouse. Comment associer jets privés et solidarité ? ENAC Alumni Toulouse Mercredi 22 novembre, 18h30 Comment associer jets privés et solidarité ? Mercredi 22 novembre, 18h30 1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/comment-associer-jets-prives-et-solidarite-903 Comment associer jets privés et solidarité ? C’est le défi que Jet Solidaire cherche à relever depuis sa création en 2015. Un chemin semé d’embûches mais avec de belles réalisations. Parmi celles-ci, des vols solidaires qui ont pour objectif d’accélérer la réinsertion sociale de personnes aux parcours de vie difficiles. Une expérience forte, valorisante et générant 0 CO2 en plus. Une puissante motivation pour continuer un parcours de réinsertion. Ce webinaire sera animé par Sébastien DEQUENNE et Nicolas TENOUX (MS EAGTA 07). ENAC Alumni 7 Avenue Édouard Belin 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne Détails Heure : 18:30 Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu ENAC Alumni Adresse 7 Avenue Édouard Belin 31400 Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville ENAC Alumni Toulouse

ENAC Alumni Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/