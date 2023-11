Journée Internationale des Chapters ENAC Alumni Toulouse, 21 novembre 2023T 17:00, Toulouse.

Journée Internationale des Chapters ENAC Alumni Toulouse Mardi 21 novembre, 17h00

Journée Internationale des Chapters ENAC Alumni Mardi 21 novembre, 17h00 1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/journee-internationale-des-chapters-900

ENAC Alumni vous invite à la deuxième édition de sa Journée internationale des chapters. L’objectif de cette évènement en ligne est de célébrer la diversité de nos alumni, de mettre en avant nos chapters et leurs réalisations, de vous présenter le dynamisme et les actions de ces groupes, et de vous donner envie de vous impliquer vous aussi !

Rendez-vous pour cet évènement virtuel le MARDI 21 NOVEMBRE 2023 de :

11AM à 1PM (U.S Eastern Time)

16H à 18H (British/Irish Summer Time)

17H à 19H (Heure de Paris)

08:30PM à 10:30PM (India Standard Time)

11PM à 01AM (China Standard Time)

Cet évènement se tiendra en anglais.

Au programme :

Welcome Address par Marc HOUALLA (IENAC 82), Président d’ENAC Alumni

State of the Chapters par Gaël LE BRIS (IENAC 07T), Vice-Président d’ENAC Alumni

Interventions des Chairs (Canada, Cameroun avec notamment la présentation de « Lumières sur l’aérien » et la promotion des métiers de l’aviation au Cameroun)

Conférence

Chair of the Year and National/Regional Project of the Year Awards

Durant cette célébration de notre communauté à travers le monde, vous aurez l’opportunité de poser vos questions concernant le développement international de l’association, de jouer pour remporter des cadeaux, et de voter pour élire le meilleur projet national/régional de l’année. Aussi, nous vous invitons à partager ce moment sur les réseaux sociaux avec le hashtag #IDC2023.

Inscrivez-vous vite pour ne pas manquer ce deuxième rendez-vous international !

ENAC Alumni 7 Avenue Édouard Belin 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne