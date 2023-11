Les 30 ans de la promo TSEEAC ENAC Alumni Toulouse, 11 novembre 2023T 17:00, Toulouse.

Pour fêter ses 30 ans, la promo TSEEAC a prévu de se retrouver le samedi 11 novembre à Toulouse !

Pour tous les détails, contactez Isabelle : isabelle.bazer-bachi@aviation-civile.gouv.fr

TSEEAC – GSEA (Gestion de la Sécurité et Exploitation Aéronautique)

Au cœur des métiers de l’aviation civile

Chef.fe d’équipe piste, concepteur.trice de procédures d’approche, contrôleur.e d’aérodrome, auditeur.trice qualité d’une compagnie aérienne, etc. La formation de Gestion de la Sécurité et Exploitation Aéronautique (GSEA), vous ouvre accès à des fonctions diverses et vous permettra d’accomplir une carrière multiforme, variée et passionnante dans le domaine aéronautique.

Grade de Licence reconnu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur.

