Le projet Mini Cargo, l’avion du futur 40 ans déjà ?!… Mardi 7 novembre, 18h30 1

A l’heure où la décarbonation du transport aérien est sur toutes les lèvres, et à l’occasion des 40 ans du projet Mini Cargo qui approchent, faisons le point.

Nous ferons tout d’abord un rappel historique, puis une présentation de l’aéronef et du contexte socio-économique : les projets connexes, les concurrents dans cette gamme et le marché.

Alors, nous nous poserons les questions : « Le Mini Cargo est-il l’avion du futur ? Quel pourrait être son impact sur la décarbonation de l’aviation et le réchauffement climatique ? »

« Mais comment se fait-il que ce projet n’ait pas encore abouti ? » peut-on aussi se demander. Ah, voilà une bonne question ! Nous essayerons d’apporter des éléments de réponses.

Un webinaire animé par Patrice PIQUEREAU (OCCA 82-B).

