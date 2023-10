Plongez dans l’univers des tarifs aéroportuaires (session 3) ENAC Alumni Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Enac Alumni vous invite à la 3ème et dernière conférence de la série de webinaires du Think Tank Aviation Policy !

17 octobre à 18h30 (heure de Paris) via Zoom

Pourquoi réguler les aéroports ? Dans quelle mesure ces derniers disposent-ils d'un pouvoir de marché ? Les redevances aéroportuaires ou taxes sont-elles nécessairement répercutées sur le prix du billet du passager ?

Toutes les réponses avec Michael PETRIDES qui échangera avec nous sur la régulation aéroportuaire au Royaume-Uni et en France !

