Plongez dans l’univers des tarifs aéroportuaires (session 2) ! ENAC Alumni Toulouse, 26 septembre 2023 18:30, Toulouse.

Plongez dans l’univers des tarifs aéroportuaires (session 2) ! ENAC Alumni Toulouse Mardi 26 septembre, 18h30

Le think tank Aviation Policy d’ENAC Alumni vous invite pour une 2ème session, en anglais cette fois, sur les relations entre compagnies aériennes et aéroports, axée sur la fixation des redevances Mardi 26 septembre, 18h30 1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/plongez-dans-l-univers-des-tarifs-aeroportuaires-session-2-884

Le think tank Aviation Policy d’ENAC Alumni vous invite pour une 2ème session, en anglais cette fois, sur les relations entre compagnies aériennes et aéroports, axée sur la fixation des redevances le MARDI 26 SEPTEMBRE à 18h30 en ligne.

Découvrez comment aéroports et compagnies aériennes s’accordent (ou pas) pour définir les montants des redevances aéroportuaires. Comment équilibrer efficacement les coûts et les bénéfices tout en préservant la croissance et le développement des compagnies aériennes ?

Ne manquez pas cette occasion de maîtriser l’économie des vols en compagnie de Gael POGET, Government and international affairs – Genève Aéroport, et de Rickard HAGLUND, Legal Counsel – Swedavia.

Participation via Zoom, ouvert à tous et gratuit.

ENAC Alumni 7 Avenue Édouard Belin 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne