Symposium by Women in Aerospace ENAC Alumni Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Symposium by Women in Aerospace ENAC Alumni, 15 mai 2023 13:00, Toulouse. Symposium by Women in Aerospace 15 – 17 mai 1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/symposium-870 Rejoignez-nous du 15 au 17 mai 2023 pour une série d’événements en ligne qui mettront en lumière les compétences d’avenir dans l’industrie aérospatiale. Que vous soyez un professionnel des ressources humaines, un demandeur d’emploi, un passionné d’aérospatiale, un enseignant STEM ou simplement intéressé par l’apprentissage et le développement, notre symposium offre des informations précieuses et des stratégies pratiques pour vous aider à réussir sur le marché du travail en constante évolution d’aujourd’hui. Cet événement est ouvert aux membres et sympathisants de l’association WIA. Tous les activités auront lieu en anglais. ENAC Alumni 7 Avenue Édouard Belin 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne

Détails Heure : 13:00 - 09:00 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu ENAC Alumni Adresse 7 Avenue Édouard Belin 31400 Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville ENAC Alumni Toulouse

Toulouse ENAC Alumni Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Symposium by Women in Aerospace ENAC Alumni 2023-05-15 was last modified: by Symposium by Women in Aerospace ENAC Alumni ENAC Alumni 15 mai 2023 13:00 ENAC Alumni Toulouse

Toulouse Haute-Garonne