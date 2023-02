10ème édition des journées nationales de l’ingénieur ENAC Alumni Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

10ème édition des journées nationales de l’ingénieur ENAC Alumni, 4 mars 2023 09:00, Toulouse. Les Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI) se dérouleront du 4 au 19 mars 2023 dans toute la France. 4 – 19 mars 1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/10eme-edition-des-journees-nationales-de-l-ingenieur-814 Les Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI) se dérouleront du 4 au 19 mars 2023 dans toute la France.

Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) inaugure sa 10ème édition des Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI) le 4 mars 2023 avec un colloque en distanciel, sur le thème : TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE, accessible sur YouTube de 9h à 12h. Cette année, les JNI 2023 sont organisées sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République. Marc Rumeau, Président d’Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF), animera la conférence en présence de représentants de la Société française d’énergie nucléaire, Partner Mc Kinsey, Arcelor Mittal France, Mega Factory GENVIA, AIR PRODUCTS, BRGM, CDEFI et CGE… Elle sera clôturée par Monsieur Lescure Roland, Ministre délégué chargé de l’industrie. ENAC Alumni 7 Avenue Édouard Belin 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne Les Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI) se dérouleront du 4 au 19 mars 2023 dans toute la France.

Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) inaugure sa 10ème édition des Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI) le 4 mars 2023 avec un colloque en distanciel, sur le thème : TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE, accessible sur YouTube de 9h à 12h. Cette année, les JNI 2023 sont organisées sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République. Marc Rumeau, Président d’Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF), animera la conférence en présence de représentants de la Société française d’énergie nucléaire, Partner Mc Kinsey, Arcelor Mittal France, Mega Factory GENVIA, AIR PRODUCTS, BRGM, CDEFI et CGE… Elle sera clôturée par Monsieur Lescure Roland, Ministre délégué chargé de l’industrie.

Détails Heure : 09:00 Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu ENAC Alumni Adresse 7 Avenue Édouard Belin 31400 Ville Toulouse lieuville ENAC Alumni Toulouse Departement Haute-Garonne

ENAC Alumni Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

10ème édition des journées nationales de l’ingénieur ENAC Alumni 2023-03-04 was last modified: by 10ème édition des journées nationales de l’ingénieur ENAC Alumni ENAC Alumni 4 mars 2023 09:00 ENAC Alumni Toulouse

Toulouse Haute-Garonne