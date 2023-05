[INAUGURATION] Fresques murales école Sainte Foy par Olivier Giner Ecole Sainte Foy, 12 juin 2023 18:45, Toulouse.

http://www.inkblood.net

C’est parti ! Inauguration lundi 12 Juin à 18h45

Plus de 130m² d’univers coloré réparti sur 5 murs et un pilier (il y a aussi deux murs en maternelle qui n’ont pas été pris en photo pour la surprise), plus de 400 heures de travail !

L’inauguration des fresques murales est pour le lundi 12 juin 2023 à partir de 18h45 .

Événement unique au monde, réservez la date !

Ecole Sainte Foy Toulouse, 19 rue Louis Masse, 31500 Toulouse

Bus L39, Métro Marengo SNCF

Article Making-Of sur la création des fresques ;

http://www.inkblood.net/peinture-fresque-street-art-ecole-sainte-foy-toulouse-occitanie-animaux-oiseaux-jungle-foret-olivier-giner/

Olivier Giner

