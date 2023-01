Vernissage de l’exposition “Cieux et Sommes” de Jérôme Souillot Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC), 2 février 2023 09:00, Toulouse.

2 février – 16 mars Sur place https://www.enac.fr/fr/vernissage-de-lexposition-cieux-et-sommes-de-jerome-souillot

Venez assister au vernissage de l’exposition “Cieux et sommes” de Jérôme Souillot le Jeudi 2 février à 17h30, à la Galerie Léonard de Vinci à l’ENAC.

Venez assister au vernissage de l’exposition “Cieux et sommes” de Jérôme Souillot le Jeudi 2 février à 17h30, à la Galerie Léonard de Vinci à l’ENAC.

Entrer dans les cieux, les traverser, les fendre comme des écrans. Y projeter tout. Les petites choses et les grands désirs, les objets de mémoire partiels et volatils qui peuvent nous traverser l’esprit tout en reliant le flou et le précis, l’impression et le flagrant. Collectionner ces objets, en faire une somme. Les remettre en jeu dans l’espace où les cieux sont comme les fonds d’un rêve ou d’une pensée. La proposition de Jérôme Souillot pour sa résidence de création à l’ENAC est d’évoquer le ciel, l’exaltation et la libération qu’il nous offre entre sublimation et rêve éveillé.

Jérôme Souillot est peintre et scénographe. Son travail s’intéresse à collecter, fabriquer et collectionner des images qui prennent naissance dans la pensée, la mémoire ou le rêve. Ces images et installations sont constituées d’une multitude d’éléments qui semblent composer des paysages mentaux dans lesquels le spectateur est invité à se perdre et interagir.

L’exposition est proposée du 2 Février 2023 au 16 Mars 2023

Performance “Le Dessinant ” le Jeudi 16 Février de 11h30 à 14h30

Visites : Lundi – mardi – jeudi, de 12h00 à 14h00 (sauf vacances scolaires du 18 Février au 3 Mars 2023)

Facebook : ENAC.Leonard.de.Vinci

Dans le cadre du plan Vigipirate, une pièce d’identité peut être demandée à l’entrée du campus.

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

jeudi 2 février – 09h00 à 17h00

vendredi 3 février – 09h00 à 17h00

samedi 4 février – 09h00 à 17h00

dimanche 5 février – 09h00 à 17h00

lundi 6 février – 09h00 à 17h00

mardi 7 février – 09h00 à 17h00

mercredi 8 février – 09h00 à 17h00

jeudi 9 février – 09h00 à 17h00

vendredi 10 février – 09h00 à 17h00

samedi 11 février – 09h00 à 17h00

dimanche 12 février – 09h00 à 17h00

lundi 13 février – 09h00 à 17h00

mardi 14 février – 09h00 à 17h00

mercredi 15 février – 09h00 à 17h00

jeudi 16 février – 09h00 à 17h00

vendredi 17 février – 09h00 à 17h00

samedi 18 février – 09h00 à 17h00

dimanche 19 février – 09h00 à 17h00

lundi 20 février – 09h00 à 17h00

mardi 21 février – 09h00 à 17h00

mercredi 22 février – 09h00 à 17h00

jeudi 23 février – 09h00 à 17h00

vendredi 24 février – 09h00 à 17h00

samedi 25 février – 09h00 à 17h00

dimanche 26 février – 09h00 à 17h00

lundi 27 février – 09h00 à 17h00

mardi 28 février – 09h00 à 17h00

mercredi 1er mars – 09h00 à 17h00

jeudi 2 mars – 09h00 à 17h00

vendredi 3 mars – 09h00 à 17h00

samedi 4 mars – 09h00 à 17h00

dimanche 5 mars – 09h00 à 17h00

lundi 6 mars – 09h00 à 17h00

mardi 7 mars – 09h00 à 17h00

mercredi 8 mars – 09h00 à 17h00

jeudi 9 mars – 09h00 à 17h00

vendredi 10 mars – 09h00 à 17h00

samedi 11 mars – 09h00 à 17h00

dimanche 12 mars – 09h00 à 17h00

lundi 13 mars – 09h00 à 17h00

mardi 14 mars – 09h00 à 17h00

mercredi 15 mars – 09h00 à 17h00

jeudi 16 mars – 09h00 à 17h00