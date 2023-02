SkyTalks : Quelle stratégie adopter pour séduire les talents de demain ? Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC), 16 mars 2023 13:00, Toulouse.

Quelle stratégie adopter pour séduire les talents de demain ? Jeudi 16 mars, 13h00 1



“J’ai un besoin terrifiant de recruter”. 8 entreprises sur 10 n’arrivent pas à recruter dans le grand Sud-Ouest…

Depuis la pandémie et les problématiques liées aux enjeux environnementaux, on peut se demander si “l’attractivité naturelle” du secteur aéronautique suffit encore pour attirer les talents de demain. Or, nous avons conscience que le recrutement de ceux-ci est crucial pour répondre aux enjeux de demain et assurer un avenir viable pour l’aéronautique.

C’est pourquoi, ENVOL Junior Études souhaite aborder cette thématique à travers la deuxième table ronde d’une conférence unique en France : SkyTalks, animée entièrement par des étudiants d’ENVOL.

“Quelle stratégie adopter pour séduire les talents de demain ?”

Face à la pénurie de talents auxquels risque de faire face le secteur aéronautique, cette table ronde permettra de discuter autour des différentes stratégies mises en place au sein des grandes entreprises mais aussi des start-ups pour créer un environnement attractif pour les talents. Nous pourrons, de plus, explorer comment les entreprises peuvent collaborer avec les écoles et autres institutions pour former les acteurs de demain et les préparer à relever les défis du monde actuel.

Pour cela, nous avons le plaisir d’accueillir des acteurs engagés dans cette problématique :

– Yannick Assouad – Vice-Présidente Exécutive de Thales Avionics

– Olivier CARRION – CEO de TMC FRANCE SUD-OUEST

– Sadika Moussaoui – Directrice des Ressources Humaines d’ATR

– Christine Courade – Directrice des Ressources Humaines de l’Aéroport Toulouse-Blagnac

– Quentin VINET – Président du BDE ENAC (Bureau des Élèves de l’ENAC – Ecole Nationale de l’Aviation Civile)

Un grand merci à eux pour leur présence et leur soutien.

Nous vous invitons à rejoindre notre événement et ainsi contribuer à la construction de stratégies pour attirer les talents de demain et ainsi relever les défis actuels de l’industrie aéronautique.

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Toulouse 31400 Haute-Garonne

“J’ai un besoin terrifiant de recruter”. 8 entreprises sur 10 n’arrivent pas à recruter dans le grand Sud-Ouest…

Depuis la pandémie et les problématiques liées aux enjeux environnementaux, on peut se demander si “l’attractivité naturelle” du secteur aéronautique suffit encore pour attirer les talents de demain. Or, nous avons conscience que le recrutement de ceux-ci est crucial pour répondre aux enjeux de demain et assurer un avenir viable pour l’aéronautique.

C’est pourquoi, ENVOL Junior Études souhaite aborder cette thématique à travers la deuxième table ronde d’une conférence unique en France : SkyTalks, animée entièrement par des étudiants d’ENVOL.

“Quelle stratégie adopter pour séduire les talents de demain ?”

Face à la pénurie de talents auxquels risque de faire face le secteur aéronautique, cette table ronde permettra de discuter autour des différentes stratégies mises en place au sein des grandes entreprises mais aussi des start-ups pour créer un environnement attractif pour les talents. Nous pourrons, de plus, explorer comment les entreprises peuvent collaborer avec les écoles et autres institutions pour former les acteurs de demain et les préparer à relever les défis du monde actuel.

Pour cela, nous avons le plaisir d’accueillir des acteurs engagés dans cette problématique :

– Yannick Assouad – Vice-Présidente Exécutive de Thales Avionics

– Olivier CARRION – CEO de TMC FRANCE SUD-OUEST

– Sadika Moussaoui – Directrice des Ressources Humaines d’ATR

– Christine Courade – Directrice des Ressources Humaines de l’Aéroport Toulouse-Blagnac

– Quentin VINET – Président du BDE ENAC (Bureau des Élèves de l’ENAC – Ecole Nationale de l’Aviation Civile)

Un grand merci à eux pour leur présence et leur soutien.

Nous vous invitons à rejoindre notre événement et ainsi contribuer à la construction de stratégies pour attirer les talents de demain et ainsi relever les défis actuels de l’industrie aéronautique.