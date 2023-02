SkyTalks Comment ouvrir l’aéronautique aux femmes ? Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC), 16 mars 2023 13:00, Toulouse.

Jeudi 16 mars, 13h00 Sur place sur inscription https://form.jotform.com/230268205206346

ENVOL Junior Études, de l’ENAC – Ecole Nationale de l’Aviation Civile organise [#SkyTalks Comment ouvrir l’aéronautique aux femmes ?✈️].

ENVOL Junior Études, de l’ENAC – Ecole Nationale de l’Aviation Civile organise [#SkyTalks Comment ouvrir l’aéronautique aux femmes ?✈️].

Un chiffre clé : 23 % des ingénieurs cadres dans l’aéronautique et le spatial étaient des femmes en 2022.

? ENVOL Junior Études a invité plusieurs conférenciers dont Lahou Keita à la 1ère table ronde, pour identifier les obstacles qui empêchent les femmes d’entrer dans l’industrie aéronautique et de trouver des solutions concrètes pour les surmonter.

—————————————————————–

ENVOL Junior Études, from ENAC – Ecole Nationale de l’Aviation Civile organises [#SkyTalks How to open the aeronautics to women?✈️ ].

A key figure: 23% of executive engineers in aeronautics and space were women in 2022.

? ENVOL Junior Études invited several speakers including Lahou Keita to the 1st round table, to identify the obstacles that prevent women from entering the aerospace industry and to find concrete solutions to overcome them.

✍️Les inscriptions sont ouvertes via le lien ci-dessous ⬇️

✍️Registration is open ⬇️

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

jeudi 16 mars – 13h00 à 15h00