Semaine spéciale Mastère Spécialisé ENAC Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC), 7 février 2022 09:00, Toulouse.

7 – 13 février Sur place Evènement 100% online https://www.enac.fr/fr/mastere-specialise

Pendant une semaine, nous allons vous parler des programmes Mastère Spécialisé® de l’ENAC. Interviews vidéo, posts divers, restez connecté(es) pour en savoir plus !

✈ Les programmes Mastère Spécialisé® de l’ENAC sont accrédités par la Conférence des grandes écoles (CGE). Nous proposons une offre complète de programmes MASTERE SPECIALISE® à vocation professionnelle, avec une forte reconnaissance internationale entièrement délivrés en Anglais (à l’exception du MS Sécurité Informatique).

For one week, we will be talking about ENAC Advanced Masters programs! Stay tuned to learn more!

✈ Accredited and labeled by the Conférence des Grandes Écoles, postgraduate training MASTÈRE SPÉCIALISÉ® (Advanced Masters) was designed as a 1-year program to enable holders of a Master-level degree to acquire specialized or complementary knowledge and skills (delivered in English).

L’Ecole aéronautique n°1 en Europe

L’ENAC, École Nationale de l’Aviation Civile, est la plus importante des Grandes Écoles ou universités aéronautiques en Europe.

Le spectre des métiers auxquels l’ENAC forme est très large : des ingénieur.es ou des professionnel.les de haut niveau capables de concevoir et faire évoluer les systèmes aéronautiques (avions dont les cockpits et les moteurs, etc.) et plus largement ceux du transport aérien (aéroports, compagnies aériennes, etc.) ainsi que des pilotes de ligne, des contrôleur.es aériens ou encore des technicien.nnes aéronautiques.

L’ENAC forme ainsi à la quasi-totalité des métiers des domaines de l’aéronautique et du transport aérien. Elle accompagne ainsi les besoins de formation de l’ensemble des acteurs publics (autorités de l’aviation civile, services de contrôle aérien, etc.) et privés (avionneurs, motoristes, équipementiers, aéroports, compagnies aériennes, etc.) de ces domaines en France, en Europe et dans le monde.

Les diplômes correspondant aux métiers auxquels forme l’ENAC varient du baccalauréat + 1 année jusqu’au baccalauréat + 8 années et sont, pour certains d’entre eux, considérés comme des références mondiales.

L’ENAC est l’une des meilleures écoles d’ingénieurs en France, avec une filière Ingénieur bénéficiant des dernières avancées pédagogiques et technologiques. L’ENAC propose également des Masters, dont des Mastères Spécialisés en ingénierie offrant des compétences théoriques et pratiques uniques.

Enfin, ses laboratoires de recherche sont à la pointe de l’innovation et travaillent activement en coopération avec des universités internationales de haut niveau pour un transport aérien toujours plus sûr, efficace et durable.

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

lundi 7 février – 09h00 à 18h00

mardi 8 février – 09h00 à 18h00

mercredi 9 février – 09h00 à 18h00

jeudi 10 février – 09h00 à 18h00

vendredi 11 février – 09h00 à 18h00

samedi 12 février – 09h00 à 18h00

dimanche 13 février – 09h00 à 18h00