Nouvelle formation : Aéroport et Environnement, les enjeux d’aujourd’hui pour demain ! Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC), 23 mai 2023 09:00, Toulouse. 23 – 25 mai Sur place 1400 euros https://www.enac.fr/fr/nouvelle-formation-aeroport-et-environnement-les-enjeux-daujourdhui-pour-demain

Venez former vos managers et responsables aéroportuaires au développement durable. Venez former vos managers et responsables aéroportuaires au développement durable. Dynamisez votre prise en compte des enjeux environnementaux dans vos pratiques, vos projets d’exploitation et de développement aéroportuaires !

Cette formation a pour objectif d’apporter ou consolider des connaissances sur les impacts de l’activité aéroportuaire sur l’environnement des aéroports (nuisances sonores, qualité de l’air…), de donner un aperçu des politiques environnementales des aéroports français. Elle fournit aux participants des référentiels techniques et les éléments de langage du développement durable du transport aérien. Des clés essentielles pour les aéroports quant aux enjeux actuels et futurs : décarbonation, SAF, hydrogène… Réservez-vos places ! Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne mardi 23 mai – 09h00 à 17h00

mercredi 24 mai – 09h00 à 17h00

jeudi 25 mai – 09h00 à 17h00

