Vendredi 20 janvier 2023, 17h00

La résidence Védrines de l’ENAC est sur le point d’être détruite, après plusieurs années d’attente La résidence Védrines de l’ENAC est sur le point d’être détruite, après plusieurs années d’attente… Cette résidence a été, tout comme Ader et Blériot, un des lieux de vie incontournables du campus de Toulouse pour nombre d’entre vous. Il semblait donc normal d’organiser un événement pour cette occasion. Ainsi, le Bureau des Élèves de l’ENAC organisera cet événement le VENDREDI 20 JANVIER 2023. Vous y êtes évidemment toutes et tous conviés afin de partager vos souvenirs avec d’anciens camarades de promo mais aussi avec les nouveaux étudiants ! Par ailleurs, l’équipe organisatrice a besoin de vous pour rendre cet événement unique en son genre ! Remplissez le questionnaire ci-dessous (c’est l’affaire de quelques minutes !) afin de leur permettre de récolter vos anecdotes, vos souvenirs de l’ENAC, vos photos, particulièrement pour Védrines. Une grande exposition sera organisée dans la résidence le jour J ! Pour accéder au formulaire : CLIQUE ICI Pour toute question, n’hésitez pas à utiliser l’adresse mail mentionnée dans le questionnaire. D’avance, merci pour vos réponses, nous avons hâte de vous rencontrer le 20 janvier 2023 ! Aéronautiquement, Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne vendredi 20 janvier 2023 – 17h00 à 23h00

