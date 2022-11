L | APARTÉ Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC), 15 novembre 2022 17:30, Toulouse.

15 novembre – 15 décembre Sur place sur inscription

Grâce à une installation recréant des pièces d’appartement, le visiteur est invité à découvrir une sélection de courts-métrages

Grâce à une installation recréant des pièces d’appartement, le visiteur est invité à découvrir une sélection de courts-métrages. Ici, les films ne sont pas là où nous les attendons : pas d’écran ni de tablette, mais des surfaces insolites qui interpellent notre regard. Les objets du quotidien s’animent et deviennent les supports de projection. Ce ballet est automatisé, le jeu des lumières et des sons offre une déambulation orchestrée aux spectateurs.

Si le format classique de projection est réinventé, la place du spectateur l’est aussi. Au travers de cette scénographie aussi facétieuse que poétique, le spectateur découvre tour à tour des films courts, tendres et grinçants. De l’intime à l’universel, chaque film est une incitation à (re)penser la place de l’homme dans son environnement.

Autant d’invitations à prendre le temps de réfléchir aux liens qui nous unissent.

Vernissage • Mardi 15 Novembre 2022 – 17h30

Exposition • Du 15.11 au 15.12.2022

Visites • lundi – mardi – jeudi • 12.00 à 14.00

Ouverture exceptionnelle : Samedi 3 décembre lors de la Journée Porte Ouverte ENAC • 12.00 à 17.00

Partenaires : Co-production Ville de Toulouse et ENAC dans le cadre des résidences d’Artistes sur le campus.

Une Création des Vidéophages : Les Vidéophages: Diffuseurs de courts-métrages et créateurs de dispositifs cinématographiques insolites, à Toulouse, en région Occitanie et ailleurs.

Projet initié au festival Lumières sur le Quai 2021 – Quai des Savoirs, Toulouse

En coproduction avec la Trame

Equipe: Alain Chaix – Pepa Guerriero – Christophe Jacquemart – Delphine Jouve – Stéphane Masson

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

