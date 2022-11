Journée ENAC Entreprises Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC), 24 novembre 2022 10:00, Toulouse.

Jeudi 24 novembre, 10h00 Sur place sur inscription https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/journee-enac-entreprises-766

L’ENAC organise sa 16ème Journée ENAC/ENTREPRISES.

Lors de la précédente édition et malgré un contexte difficile, l’école a eu le plaisir de compter plus de quarante entreprises participant au forum virtuel. Riches des expériences passées et convaincus de son intérêt, cette Journée est renouvelée le 24 novembre 2022, de 10h à 17h, en présentiel sur le campus toulousain.

L’Ecole aéronautique n°1 en Europe

L’ENAC, École Nationale de l’Aviation Civile, est la plus importante des Grandes Écoles ou universités aéronautiques en Europe.

Le spectre des métiers auxquels l’ENAC forme est très large : des ingénieur.es ou des professionnel.les de haut niveau capables de concevoir et faire évoluer les systèmes aéronautiques (avions dont les cockpits et les moteurs, etc.) et plus largement ceux du transport aérien (aéroports, compagnies aériennes, etc.) ainsi que des pilotes de ligne, des contrôleur.es aériens ou encore des technicien.nnes aéronautiques.

L’ENAC forme ainsi à la quasi-totalité des métiers des domaines de l’aéronautique et du transport aérien. Elle accompagne ainsi les besoins de formation de l’ensemble des acteurs publics (autorités de l’aviation civile, services de contrôle aérien, etc.) et privés (avionneurs, motoristes, équipementiers, aéroports, compagnies aériennes, etc.) de ces domaines en France, en Europe et dans le monde.

Les diplômes correspondant aux métiers auxquels forme l’ENAC varient du baccalauréat + 1 année jusqu’au baccalauréat + 8 années et sont, pour certains d’entre eux, considérés comme des références mondiales.

L’ENAC est l’une des meilleures écoles d’ingénieurs en France, avec une filière Ingénieur bénéficiant des dernières avancées pédagogiques et technologiques. L’ENAC propose également des Masters, dont des Mastères Spécialisés en ingénierie offrant des compétences théoriques et pratiques uniques.

Enfin, ses laboratoires de recherche sont à la pointe de l’innovation et travaillent activement en coopération avec des universités internationales de haut niveau pour un transport aérien toujours plus sûr, efficace et durable.

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

jeudi 24 novembre – 10h00 à 17h00