IENAC10 : les 10 ans de sortie ! Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC), 3 février 2023 19:30, Toulouse.

Vendredi 3 février, 19h30 Sur place sur inscription https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/ienac10-les-10-ans-de-sortie-812

La promo IENAC20 fête sa sortie et organise son POT le VENDREDI 3 FEVRIER 2023 à l’ENAC. Et quelle belle occasion pour rencontrer les IENAC10 sortis 10 ans plus tôt ? ;-)

La promo IENAC20 fête sa sortie et organise son POT le VENDREDI 3 FEVRIER 2023 à l’ENAC. Et quelle belle occasion pour rencontrer les IENAC10 sortis 10 ans plus tôt ? ;-)

On va donc en profiter également pour fêter l’anniversaire des 10 ans de sortie des IENAC10 !

Retrouvailles à l’ENAC à Toulouse à 19h30 autour d’un apéritif dînatoire puis d’une rencontre avec les IENAC20. La soirée se poursuivra ensuite, si certains le souhaitent, avec les IENAC20 qui feront la fête jusqu’à 5h du matin.

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

vendredi 3 février – 19h30 à 23h55