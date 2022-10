Concert PETIT PETIT Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Concert PETIT PETIT Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC), 27 octobre 2022 21:00, Toulouse. Jeudi 27 octobre, 21h00 Sur place sur inscription https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/concert-petit-petit-789

Petit Petit est un enfant sauvage et humide, il aime les cris de danse, les nuits tropicales et les aurores infinies. PETIT PETIT + Guest Jeudi 27 octobre au Théâtre de Poche de l’ENAC

21h00 concert « rock pop punk old vintage » Petit Petit est un enfant sauvage et humide, il aime les cris de danse, les nuits tropicales et les aurores infinies. « Ça faisait longtemps que je ne m’étais pas senti aussi bien. J’avais envie que mon cerveau explose et se répande dans la campagne. » Le Roi des Mouches. Distribution : Kevin Laval, Lionel Malric, Johann Candoré Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne jeudi 27 octobre – 21h00 à 23h00

Détails Heure : 21:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) Adresse 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) Toulouse Departement Haute-Garonne

Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Concert PETIT PETIT Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 2022-10-27 was last modified: by Concert PETIT PETIT Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) 27 octobre 2022 21:00 Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) Toulouse

Toulouse Haute-Garonne