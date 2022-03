Assistez au vernissage de l’exposition de Guillaume Rojouan Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Assistez au vernissage de l’exposition de Guillaume Rojouan Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC), 5 avril 2022 17:30, Toulouse. Mardi 5 avril, 17h30 Sur place Inscription préalable obligatoire https://www.enac.fr/fr/assistez-au-vernissage-de-lexposition-de-guillaume-rojouan Guillaume Rojouan travaille essentiellement sur de grands formats acrylique Guillaume Rojouan travaille essentiellement sur de grands formats acrylique comme autant de tentatives de se réapproprier quelques-unes des nombreuses images qui nous inondent quotidiennement, et d’en réactiver aussi bien la signification que la portée symbolique. Ces sujets anodins ou familiers au premier abord, recèlent pourtant une indéniable force plastique incitant par l’imaginaire qu’ils provoquent à les voir non plus pour ce qu’ils sont mais bien pour ce qu’ils représentent de notre inconscient collectif. Résidence d’Artistes – Partenariat et Production : Ville de Toulouse & École Nationale de l’Aviation Civile

Dans le cadre de la 13° édition du WeAct 2022 du 5 au 10 avril 2022

Week-Ends de l’Art Contemporain de PinkPong , Réseau d’Art contemporain de Toulouse & sa Métropole. Rendez-vous au Centre Culturel Léonard de Vinci de l’ENAC. Exposition •• Visites

05 avril •• 19 mai 2022

lundi – mardi – jeudi

12.00 ••14.00

sauf vacances scolaires

du 1er mai au 13 mai 2022 Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne mardi 5 avril – 17h30 à 18h00

