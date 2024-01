Hack’célération 3.0 – Un Pas Vers l’Aviation Durable Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse, 2 février 2024, Toulouse.

Hack’célération 3.0 – Un Pas Vers l’Aviation Durable Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse 2 – 4 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-02 09:00

Fin : 2024-02-04 18:00

Hack’célération 3.0 – Un Pas Vers l’Aviation Durable 2 – 4 février 1

https://flyimpulse.fr

Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de l’Hack’célération 3.0, un Hackathon inter-écoles organisé par le groupe entrepreneurial des étudiants de l’ENAC, FlyImpulse .

Quand ? Du 2 au 4 février 2024

Où ? Sur le campus de l’ENAC

Cette initiative vise à instaurer des mesures concrètes dès le milieu académique pour favoriser une transition vers une aviation plus durable. Elle souligne l’idée que l’engagement envers le changement peut débuter dès les études, sans attendre l’entrée dans le monde professionnel.

Hack’célération 3.0 : Catalyser la Transition Écologique

Face à la croissance rapide de l’industrie aéronautique et à son impact environnemental croissant, cet événement s’inscrit dans une perspective cruciale d’accélérer la transition écologique. Chaque décollage représente une opportunité et une responsabilité de repenser les pratiques vers une aviation plus durable.

Défis Énergétiques et Environnementaux : Solutions pour l’Avenir de l’Aviation ?

Dans le contexte des défis énergétiques et environnementaux pressants, l’Hack’célération 3.0 offre une plateforme pour envisager rapidement des solutions visant à concilier le transport aérien avec le respect de l’environnement.

Coopération, Innovation, Engagement : Objectif Commun

L’objectif de cet Hackathon est de stimuler la réflexion des étudiants, qu’ils soient du domaine scientifique ou commercial, pour trouver des solutions novatrices et accélérer la transition du secteur aérien d’ici 2035. C’est un moment de création collective, d’échanges et de partage d’expériences.

Écoles Participantes :

ENAC

ISAE-SUPAERO

IPSA

INSA

ENSEEIHT

ENSIACET

TBS

ISTEF

TSE

TSM

Université Paul Sabatier

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Toulouse 31400 Haute-Garonne