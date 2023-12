Scène ouverte piano à l’ENAC ! Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse, 6 décembre 2023, Toulouse.

Scène ouverte piano à l’ENAC ! Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse Mercredi 6 décembre, 21h00

https://www.helloasso.com/associations/leonard-de-vinci-enac/evenements/scene-ouverte-piano-mercredi-6-mai-2023

Bienvenue à tous les passionnés de musique ! Laissez-vous séduire par la magie de vos morceaux préférés joués au piano !

Ce mercredi 6 décembre, rejoignez-nous au Théâtre de poche à l’ENAC pour une soirée exceptionnelle scène ouverte piano. C’est l’occasion rêvée de découvrir vos ami.e.s/élèves/collègues sur scène qui s’exprimeront au moyen d’un superbe piano quart de queue. Que vous soyez pianiste amateur, confirmé, étudiant, membre du personnel, alumni ou un amateur de musique, cette scène ouverte piano promet des instants musicaux chaleureux et variés, allant de Chopin en passant par les standards de jazz et aux thèmes de film. Ne manquez pas cette opportunité inédite de plonger dans une expérience musicale immersive et de partager le temps d’un instant la passion du piano !

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Toulouse 31400 Haute-Garonne