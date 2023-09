Journée Portes Ouvertes ENAC 2023 Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse, 2 décembre 2023 09:00, Toulouse.

Rendez-vous sur le Campus ENAC de Toulouse le 2 décembre prochain, de 09h à 18h !

L’École Nationale de l’Aviation Civile est heureuse d’annoncer sa Journée Portes Ouvertes 2023 !

Après avoir attiré plus de 3700 visiteurs lors de l’édition précédente, l’ENAC ouvre une nouvelle fois ses portes aux passionnés d’aviation ou aux simples curieux.

Venez nous rejoindre le samedi 2 décembre 2023, de 09h à 18h !

Lors de la JPO, vous aurez l’occasion de :

Visiter les installations : simulateurs de vol, de contrôle aérien, souffleries, etc.

Rencontrer des élèves, des professeurs et des chercheurs.

Découvrir les programmes de formation.

S’informer sur les concours d’entrée et les modalités d’admission.

Le programme détaillé sera communiqué prochainement.

Nous vous attendons une nouvelle fois nombreuses et nombreux !

L’entrée sera gratuite pour tous les visiteurs et vous pourrez vous restaurer sur place (Food trucks). Les parkings du site seront accessibles, toutefois nous vous recommandons d’utiliser les transports en commun.

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Toulouse 31400 Haute-Garonne