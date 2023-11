VERNISSAGE EXPO QUENTION CHABRILLAC Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse, 23 novembre 2023 17:30, Toulouse.

VERNISSAGE EXPO QUENTION CHABRILLAC Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse 23 novembre 2023 – 24 janvier 2024

L’École Nationale de l’Aviation Civile présente l’exposition de Quentin Chabrillac.

Quentin Chabrillac est un artiste toulousain né en 1988. Tagueur depuis 1999, il signe « Padre ».

Il explore différentes techniques allant de la bombe aérosol à la peinture à l’huile, en passant par le néon, véhicule de la lumière qu’il souhaite insuffler à ses oeuvres.

Le fil rouge de son travail repose sur l’influence du vide sur le plein, ou comment l’esprit comble intuitivement le manque qu’il perçoit comme sien. Chabrillac décortique sa peinture comme une étude de ce phénomène, partie intégrante de l’action humaine. Comment l’absence guide-t-elle nos choix ? Par quel processus le vide devient-il « le plein » ou élément déclencheur, moteur du présent, du palpable ?

Ces questions trouvent une résonance toute particulière dans sa peinture car elle reflète son histoire personnelle. Ses créations, à la fois minimalistes et abstraites, incarnent spontanément l’intime et l’espace. Le choix des couleurs, des motifs, du geste et de la composition, lui permettent de recréer un ressenti, à la fois célébration de l’existence et des moments passés.

INVITATION

Vernissage •• Cocktail et DJ set •• HUGOVOL1

Jeudi 23 Nov. 2023 | 17.30L

Art Contemporain •• Visites

23 Nov. •• 25 Janv. 2023 mardi – mercredi – jeudi

12.00 ••14.00 ou sur RDV sauf vacances scolaires

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Toulouse 31400 Haute-Garonne